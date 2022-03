L’opposant russe Navalny condamné pour fraude et outrage à magistrat

“Le tribunal a estimé que Navalny … a commis une fraude “, a déclaré la juge.

L’affaire de fraude a été ouverte il y a plus d’un an. Selon l’enquête, M. Navalny a volé et dépensé à des fins personnelles plus de 350 millions de roubles (3,1 millions USD) versés à sa Fondation anticorruption (FBK, organisation interdite en Russie).

Il a été également poursuivi pour avoir insulté la juge Vera Akimova, qui l’a condamné à une amende de 850 000 roubles (7 500 USD) pour avoir calomnié un vétéran de la Seconde Guerre mondiale.

Les deux délits ont fait l’objet d’enquêtes distinctes, mais avant d’être soumis au tribunal, ils ont été combinés en une seule affaire.

L’opposant le plus célèbre de Russie, âgé de 45 ans, est jugé depuis mi-février dans l’enceinte même de sa colonie pénitentiaire à 100 km à l’est de Moscou, des poursuites qu’il qualifie de politiques.

Il purge déjà depuis un peu plus d’un an une peine de deux ans et demi de détention pour fraude, dossier également monté de toutes pièces selon lui.