L’opérateur touristique italien Settemari promeut la destination Maroc

« Particulièrement convoitée, la destination Maroc rejoint nos merveilles emblématiques hivernales », a annoncé le groupe, mercredi sur son portail.

« La grande nouvelle de 2024 est le Maroc, qui propose d’innombrables expériences de voyage, grâce à son potentiel diversifié », a-t-il indiqué. « Des vacances reposantes sur le long de l’Atlantique ou de la Méditerranée, aux circuits culturels pour découvrir les villes impériales et les traditions les plus authentiques…la destination Maroc est en forte croissance », a relevé Settemari, l’un des principaux opérateurs touristiques en Italie.

« Concentré de culture, de nature et de couleurs uniques, le Royaume répond à plusieurs goûts », a fait savoir le portail, évoquant les villes impériales de Rabat, Meknès, Fès et Marrakech, ainsi que la « cité des artistes » Tanger.

En partant du charme vivant et frénétique de Casablanca, le circuit propose « des immersions au sein des médinas et des souks immergés dans des couleurs et des parfums d’épices, parmi des histoires et des cultures millénaires documentées par des palais royaux, des résidences luxueuses, des mausolées, des mosquées, des musées et des jardins d’une beauté unique ».

L’opérateur mise également sur la beauté des paysages naturels du Royaume, notamment le désert, les vallées et les canyons, proposant des »expériences inédites » au cœur des oasis verdoyantes entourées de kasbahs et des dunes de sable ocre de Merzouga.