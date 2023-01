Lomé: conférence sur la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique

La rencontre de deux jours, réunissant plus de 250 participants venus de plus de 20 pays dont des parlementaires, des organisations de jeunes et des organisations de la société civile, est placée sous le thème “Comprendre la menace terroriste en Afrique” . Elle se tient après la conférence de Doha au Qatar en 2022.

S’exprimant à l’ouverture de cette rencontre, Mme Tsegan a présenté les assises de Lomé comme une “convergence d’actions multi-acteurs”, ajoutant que les parties prenantes rechercheraient les voies et moyens pour endiguer la menace du terrorisme et de l’extrémisme violent.

“A travers ce cadre d’échanges, nous tenterons de mettre en place une synergie de réponse collective de lutter contre le terrorisme avec toute la vigueur et la rigueur qu’elle emprunte de notre détermination à bâtir une communauté de destin harmonieux”, a dit la présidente de l’Assemblée nationale togolaise, citée par des médias.

La conférence de Lomé est organisée conjointement par le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies et l’Assemblée nationale du Togo en collaboration avec l’Union parlementaire africaine, le Comité interparlementaire du G5 Sahel et le Conseil de la Choura de l’Etat du Qatar.