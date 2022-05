L’Italie à la tête de la mission OTAN en Iraq (ANSA)

Le général italien succède au général de corps d’armée Michael Lollesgaard (Danemark), qui commandait la mission depuis le 6 mai 2021, a indiqué l’agence.

A cette occasion, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a fait part de son souhait de coopérer étroitement avec M.Iannucci, qui dirigera les activités de renforcement des capacités qui seront menées à l’appui des institutions de sécurité et forces armées iraquiennes, à la demande du gouvernement iraquien.

La mission OTAN en Iraq a été lancée au sommet de l’Organisation tenu à Bruxelles en juillet 2018, en réponse une demande du gouvernement iraquien.

Cette mission non combattante de conseil et de renforcement des capacités, mise sur pied en octobre 2018 à Bagdad, aide l’Iraq à faire en sorte que ses institutions de sécurité et ses forces armées soient plus soutenables, plus transparentes, plus inclusives et plus efficaces.

Toutes les activités de la mission OTAN en Iraq sont menées avec l’accord du gouvernement irakien et dans le plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Iraq, a conclu l’ANSA.