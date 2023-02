Lions Clubs à Tanger : plaidoyer en faveur du renforcement du rôle de la femme dans la société méditerranéenne

Lors de la deuxième session de cette conférence, tenue sous le thème “Soutenir le rôle de la femme dans la société méditerranéenne”, les intervenants ont souligné la nécessité de favoriser l’autonomisation économique des femmes et leur accès aux postes de décision, ainsi que d’encourager leur participation à l’élaboration des politiques économiques et sociales.

Intervenant à cette occasion, Rahima Ouazzani, ancienne gouverneur du District Lions 416 Maroc, a souligné que la femme est la moitié de la société et a donc besoin d’une valorisation, à travers la promotion de son autonomisation sociale, économique et politique, notant que les femmes ont besoin d’une bonne éducation, afin de lutter contre le mariage précoce et l’abandon scolaire chez les filles.

“Sur le volet économique, nous devons ouvrir plus d’opportunités aux femmes et favoriser leur accès à des emplois adaptés à leur situation”, a-t-elle dit, notant que l’investissement dans l’autonomisation économique des femmes permettra de favoriser l’égalité des chances, d’éradiquer la pauvreté et de parvenir à une croissance économique inclusive. Mme Ouazzani a également souligné l’impératif d’encourager l’accès des femmes aux postes de responsabilité et d’augmenter la représentativité des femmes dans les instances élues.

Pour sa part, l’experte Sabah Chraibi a présenté un exposé sous le thème “Femmes de la Méditerranée, les enjeux de l’égalité hommes/femmes”, dans lequel elle a expliqué que l’approche genre est l’intégration des spécificités hommes/femmes dans les programmes et les politiques de développement, impliquant leur participation à la décision et génère une dynamique de progrès et de renouveau, s’arrêtant sur la faible intégration des femmes dans la sphère économique dans la rive Sud de la Méditerranée. Les femmes sont davantage touchées que les hommes par la pauvreté et le changement climatique, la discrimination dans l’accès au marché du travail, le poids culturel de certaines sociétés font que les femmes subissent des conditions de travail inéquitables et font face à des difficultés et à des discriminations multiples, a-t-elle relevé, notant que l’égalité entre les femmes et les hommes est un facteur de développement des territoires et de mise en oeuvre des Objectifs de développement durable (ODD).

De son côté, Alessandro Mastorilli, du District Lions 108 Italie, a souligné l’impératif d’ouvrir un dialogue socio-culturel afin de permettre aux femmes de jouir de leurs droits sur un même pied d’égalité avec les hommes et de lutter contre la violence et toutes les pratiques abusives à leur égard, ainsi que de renforcer le leadership des femmes dans la vie politique.

Il a, ainsi, appelé à soutenir le leadership des femmes au sein des Lions Clubs, renforcer l’autonomie des femmes en Méditerranée et à lutter contre toutes les formes de discrimination de genre.

Les intervenants ont recommandé de mettre en place des projets et des programmes visant à protéger les personnes en situation de vulnérabilité, notamment les femmes, soulignant que les Lions peuvent être la lumière pour les femmes dans le besoin en Méditerranée.

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cet événement, organisé par le Lions Club international et le Lions Club district 416 Maroc, sous le thème “Enjeux et urgences de la Méditerranée pour le 21è siècle”, réunit plus de 25 pays et plus de 300 Lions, qui vont débattre de plusieurs sujets d’intérêt commun.

Cette conférence de deux jours vise à promouvoir l’amitié et l’entente mutuelles parmi les Lions de la mer Méditerranée, comparer les expériences lionistiques et débattre de thèmes et d’activités en relation avec les thèmes de l’association, réaliser des activités communes et discuter et traiter des sujets d’intérêt commun.