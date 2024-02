L’Initiative Atlantique de SM le Roi Mohammed VI pour le Sahel promet une véritable coopération sud-sud

Cette Initiative Royale offre toutes les opportunités susceptibles de créer une véritable coopération sud-sud à même de lancer, dans cette zone du Continent, un espace de prospérité partagée, ont ajouté les participants à ce Colloque organisé conjointement par le Groupe de Recherche en Géopolitique et en Stratégie Globale relevant de l’UCA et le Centre des Etudes et de Recherches en Géopolitique et en Sécurité (CERGS), sous le thème « Le Maroc et le Sahel, enjeux et opportunités ».

Certes, les relations maroco-africaines sont aussi bien séculaires que solides, cependant, l’approche de Sa Majesté le Roi Mohammed VI envers la profondeur africaine du Royaume a marqué un tournant et a remarquablement donné un nouvel élan aux liens unissant le Maroc et son ancrage africain, ont-ils fait observer.

Intervenant à cette occasion, le professeur- chercheur, Issa Babana Alaoui, a souligné l’importance de l’initiative marocaine de désenclavement des pays du Sahel qui s’inscrit dans le cadre de la politique africaine prônée par le Maroc, laquelle vise à transcender moult difficultés et contraintes que connaît le Continent notamment, celles inhérentes au développement durable, à la stabilité, au changement climatique et à la résilience économique.

Cette initiative est au diapason de la politique étrangère du Royaume basée sur la promotion de la solidarité maroco- africaine selon une approche gagnant-gagnant, tout en privilégiant la stabilité des pays et le respect des principes du bon voisinage, de la non-ingérence dans les affaires internes des autres Etats et du respect mutuel, a ajouté M. Babana Alaoui également historien et conseiller auprès du Centre de recherches « Faber » à Paris,

La diplomatie marocaine en Afrique continue de faire ses preuves en termes de coopération agissante et de promotion de développement durable, et ce comme en témoignent les différents accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre le Maroc et les pays africains, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le professeur universitaire Abderrahman Belgourch a considéré que cette initiative a été accueillie avec enthousiasme par les Etats concernés, rappellant que les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad réunis à Marrakech en décembre dernier, ont exprimé un soutien fort et une adhésion totale à cette initiative.

L’Initiative Royale visant à désenclaver les pays du Sahel, explique M. Belgourch, vient réaffirmer l’interdépendance entre sécurité et développement, une relation qui n’est plus à démontrer en ce sens que la sécurité durable ne saurait être atteinte sans un développement socio-économique conséquent, et vice versa.

D’autres intervenants ont indiqué que cette initiative n’est que le dernier projet de coopération en date qui unit ces Etats au Royaume du Maroc, puisant ses racines dans un ancrage subsaharien multiséculaire.