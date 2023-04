L’Inde et la Chine conviennent d’oeuvrer pour le réglement du conflit frontalier dans l’est du Ladakh

L’Inde et la Chine ont convenu de maintenir la sécurité et la stabilité le long de la ligne de contrôle effectif (LAC) dans l’est du Ladakh et de poursuivre le dialogue par les voies militaires et diplomatiques afin de trouver une solution mutuellement acceptable des questions restantes et ce lors du dernier round de pourparlers militaires tenus dimanche.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère indien des Affaires étrangères a indiqué que “Les deux parties ont eu une discussion franche et approfondie sur la résolution des questions pertinentes le long de la LAC dans le secteur occidental afin de rétablir la paix et la tranquillité dans les zones frontalières, ce qui favorisera des progrès dans les relations bilatérales”. “Conformément aux orientations des chefs d’État des deux pays et à la suite de la réunion entre leurs ministres des Affaires étrangères en mars 2023, les deux parties ont eu un échange de vues ouvert et franc”, ajoute la même source. La 18e série de pourparlers au niveau des Commandants de corps entre l’Inde et la Chine s’est tenue au niveau du point frontalier de Chushul-Moldo, du côté chinois de l’ALC. Le 18e cycle de pourparlers a précédé la prochaine visite du ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, en Inde pour une réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qui se tiendra à New Delhi les 27 et 28 avril. Malgré quatre opérations de retrait de la vallée de Galwan, de Pangong Tso, de Gogra et de Hot Springs, les armées indienne et chinoise comptent toujours plus de 60.000 soldats chacune et des armes avancées déployées dans la région frontalière du Ladakh. La tension est montée d’un cran entre les deux géants de l’Asie depuis les affrontements qui avaient eu lieu en juin 2020, faisant 20 morts du côté indien et quatre dans les rangs chinois. Les deux pays mènent depuis des décennies une rude concurrence pour s’accaparer le contrôle de la connectivité routière et aérienne dans les tronçons contestés à haute altitude le long des 3.488 km de la LAC, du Ladakh (ouest) à l’Arunachal Pradesh (est), riche en eau et en minerais.