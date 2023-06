Ligue des champions de la CAF : Al-Ahly du Caire remporte le titre après son match nul (1-1) sur la pelouse du WAC

Les Rouges ont ouvert le score dès la 28e minute grâce à Yahya Attiat Allah, alors que les Egyptiens ont égalisé par le biais de Mohamed Abdelmoumen (78e).

Il s’agissait du troisième face à face entre le WAC et Al-Ahly en finale de Ligue des champions après les éditions de 2017 et 2022.

Le Wydad de Casablanca cherchait à remporter sa deuxième couronne consécutive et la 4è de son histoire, après ses titres en 1992, aux dépens d’Al Hilal du Soudan, et de 2017 et 2022 face à Al-Ahly. Les Egyptiens d’Al-Ahly ont décroché leur onzième trophée.