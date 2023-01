Ligue arabe-UE: atelier au profit des représentants des instituts arabes de recherche avec la participation du Maroc

L’atelier vise le renforcement de la coopération entre la Commission européenne et les pays arabes à travers la FASRC, dans les domaines de recherche scientifique et d’innovation qui revêtent une priorité pour les deux parties. Il s’agit du premier atelier du genre pour la planification de projets de sessions de formation spécialisées afin de développer l’efficience et la participation des chercheurs des pays arabes et des décideurs au sein des instituts arabes de recherche.

Il vise également l’explication des éléments du programme Horizon Europe, avec un accent particulier sur le programme d’action 2023-2024, la création de liens entre les chercheurs arabes et les spécialistes au sein du programme européen, ainsi que la présentation des modalités de présentation des projets.

Dans une déclaration à la MAP, Abdelouahed Ezzarfi, chef de division au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, qui représente le Maroc à cet atelier, a indiqué que cette rencontre vise la soumission des appels d’offres pour les projets de recherche scientifique annoncés récemment par le programme de l’UE.

L’atelier est une occasion pour les pays arabes d’examiner les appels d’offres demandés, notamment en ce qui concerne les questions qui intéressent la région arabe, dans les domaines de la santé et des énergies renouvelables, a-t-il ajouté, notant que des allocutions importantes ont été allouées par l’UE pour financer ces projets.

Il a souligné l’importance de la participation arabe à cet atelier pour acquérir plus de confiance et mettre en place un ensemble de réseaux entre les chercheurs, les instituts de recherche et les universités dans les pays arabes, et assurer le financement nécessaire aux projets, notant que la participation marocaine constituera une occasion de s’enquérir des appels d’offres disponibles relatives aux domaines qui intéressent le Maroc, en vue de faire participer les chercheurs marocains, les instituts de recherche et les instituts scientifiques nationaux aux appels d’offres pour les financer par l’Union européenne dans le cadre du partenariat entre les parties arabe et européenne.

Intervenant à cette occasion, le Secrétaire général de la FASRC, Abdelmajid Ben Amara, a mis l’accent sur l’importance de cet atelier qui est à même d’ouvrir la voie au lancement d’un partenariat stratégique de haut niveau entre l’Union européenne et les pays arabes, à l’instar des partenariats établis par l’UE avec les pays d’Afrique et d’Asie.

La FASRC est l’une des organisations arabes d’action commune au sein de la Ligue des Etats arabes et est membre du haut comité de coordination d’action arabe commune. Elle oeuvre pour la documentation de la coopération entre les instituts arabes de recherche scientifique et aspire à l’établissement d’un partenariat effectif avec l’UE dans les domaines prioritaires, tels que le traitement des effets du changement climatique et la crise alimentaire.

Pour sa part, Maria Cristina Russo a relevé que cet atelier ambitionne de soutenir les représentants des instituts de recherche dans les pays arabes pour créer un réseau de coopération et de communication entre les instituts de recherche et les universités, en vue de mener des projets de recherche.

L’atelier focalise sur les modalités d’élaboration et de rédaction des projets de recherche en vue de soumettre les demandes de financement auprès de l’Union européenne, étant donnée que l’UE est le plus grand organisme international fournissant des financements dans le domaine de la recherche scientifique, a-t-elle expliqué.