Libye: le Conseil de sécurité appelle l’autorité exécutive à convenir rapidement d’un nouveau gouvernement inclusif

Le Conseil de sécurité des Nations-Unies s’est félicité, mardi, de l’accord conclu par le Forum de dialogue politique libyen sur une nouvelle autorité exécutive intérimaire unifiée chargée de conduire le pays aux élections, tout en l’appelant à convenir rapidement de la formation d’un nouveau gouvernement inclusif.

“Le Conseil de sécurité appelle l’autorité exécutive intérimaire à convenir rapidement de la formation d’un nouveau gouvernement inclusif, comme prévu dans la feuille de route approuvée par le Forum de dialogue politique libyen à Tunis, et à faire les préparatifs nécessaires avant la présidentielle nationale et les élections parlementaires prévues pour le 24 décembre 2021”, a souligné l’instance exécutive onusienne dans une déclaration de sa présidence.

Le Conseil demande, en outre, à l’autorité exécutive intérimaire d’améliorer les services fournis au Libyens et de lancer un processus global de réconciliation nationale.

De même, les membres du Conseil appellent “toutes les parties à mettre pleinement en œuvre l’accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020”, et exhortent l’ensemble des pays “à respecter et soutenir la pleine mise en œuvre de l’accord, y compris par le retrait sans plus tarder de toutes les forces étrangères et mercenaires de Libye”.

Les Quinze appellent aussi au plein respect de l’embargo sur les armes par tous les Etats, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

“Le Conseil de sécurité souligne l’importance d’un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu crédible et efficace dirigé par la Libye sous les auspices des Nations Unies et se félicite des étapes critiques vers le soutien de l’ONU au mécanisme par le déploiement rapide d’une équipe avancée des Nations Unies en Libye”, lit-on encore dans le texte de la déclaration, qui reconnait également “le rôle important des pays voisins et des organisations régionales à l’appui des efforts de l’ONU”.

L’instance onusienne réaffirme également son “ferme attachement” au processus politique mené par les Libyens, et à la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et l’unité nationale de la Libye.