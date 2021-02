Don français de 9 millions d’euros pour le secteur agricole en Mauritanie

La France a accordé, mardi, à la Mauritanie un don de 9 millions d’euros, pour le développement de son secteur agricole.

Dans ce cadre, deux conventions de dons d’un montant de 9 millions d’euros, dont 500.000 euros octroyés dans le cadre de la préparation du renforcement de la prise en compte du genre dans l’agriculture, ont été signées à Nouakchott pour financer la seconde phase du projet d’amélioration de la sécurité alimentaire par la relance de l’irrigué (ASARIGG2).

Les conventions ont été signées par le ministre mauritanien des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, l’ambassadeur de France en Mauritanie, Robert Moulié et la directrice de l’Agence française de Développement, Mme Bénédicte Brusset.

Le financement permettra l’aménagement et l’équipement de onze périmètres villageois irrigués du Gorgol et du Guidimakha (Sud) destinés à la production rizicole ainsi que dix autres maraichers gérés par des femmes afin d’améliorer la production agricole.

En plus des aménagements, un volet d’actions rapides sera mis en place pour restaurer 350 ha de terres dégradées et promouvoir des pratiques agro-écologiques au profit de 25.000 habitants de la zone du projet.

S’exprimant à cette occasion, le ministre mauritanien des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs a fait savoir que la deuxième phase du projet s’inscrit dans la droite ligne des priorités nationales dans le domaine agricole visant l’amélioration des conditions de vie des populations rurales.

Il a affirmé que les retombées attendues du projet constitueront un pas supplémentaire sur la voie de la réalisation des objectifs de l’éradication de la pauvreté et de l’élimination de la faim.

Le responsable a mis l’accent sur la qualité et l’efficacité de la coopération bilatérale et l’appui que la France apporte aux projets et programmes de développement mauritaniens, particulièrement, dans le contexte actuel marqué par la persistance de la pandémie de covid-19.

De son côté, l’ambassadeur de France a souligné que son pays a tenu à appuyer les efforts du gouvernement mauritanien pour atténuer les conséquences de la crise sanitaire sur les plans économique et social.

Il a précisé que l’agriculture et la sécurité alimentaire constituent actuellement l’un des axes majeurs de la coopération entre les deux pays, soulignant qu’il est doublement important pour son pays de soutenir le secteur agricole de la Mauritanie en cette période difficile.

Le projet ASARIGG2 a pour objectif de contribuer au développement économique des territoires ruraux des wilayas du Gorgol et du Guidimakha à travers des investissements visant à améliorer la capacité productive (aménagements hydroagricoles villageois, petits périmètres maraichers destinés aux femmes, aménagement de bassins versants).

Il permettra l’amélioration des services d’appui à l’agriculture irriguée, à la commercialisation de la production et au renforcement des capacités des intervenants dans la filière irriguée.