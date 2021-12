Liban: les législatives prévues le 15 mai 2022 (Intérieur)

Le ministre libanais de l’intérieur, Bassam Maoulaoui, a signé, lundi, le décret de convocation du collège électoral des élections législatives en vertu duquel le vote pour les Libanais résidant dans le pays se tiendra le 15 mai, tandis que le vote des émigrés aura lieu, les 6 et 8 mai, et celui des fonctionnaires qui participent à l’organisation des élections le 12 mai au Liban, précise son département dans un communiqué.

Le ministre a, par ailleurs, souligné que cette procédure reflète “le sérieux du ministère et du gouvernement qui tiennent à organiser les législatives dans les délais constitutionnels, conformément à la déclaration ministérielle et aux promesses faites auprès des communautés locale et internationale”.