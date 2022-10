L’Espagnole Alexia Putellas remporte son 2è Ballon d’Or

Putellas, 28 ans, décisive à 64 reprises en 55 matches la saison dernière (42 buts, 22 passes) devient la première joueuse à remporter deux fois le Ballon d’Or France Football féminin.

Déjà lauréate l’année dernière, après avoir réalisé un triplé Ligue des champions – Liga – Coupe d’Espagne avec le Barça, elle a encore eu les faveurs des votants cette année.

De nouveau championne d’Espagne cette année et finaliste de la Ligue des champions, battue par l’Olympique lyonnais, elle devance l’Anglaise Beth Mead, sacrée championne d’Europe avec sa sélection cet été et co-meilleure buteuse de la compétition (6 buts).

L’Australienne Sam Kerr complète, comme l’année dernière, le podium après avoir réalisé le doublé Coupe – Championnat avec Chelsea.

Lors de la même cérémonie, et pour la première fois de l’histoire, France Football a attribué une nouvelle récompense réservée aux footballeuses et footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs, baptisée « Prix Socrates ».

Sadio Mané en est le premier récipiendaire, qui a reçu le trophée des mains de Raï, frère de la légende du football brésilien Socrates.