L’Espagne envisage d’évacuer ses ressortissants du Soudan

Des efforts sont déployés pour les concentrer tous dans l’ambassade en vue de leur éventuelle expatriation, a ajouté M.Albares dans des déclarations relayées par des médias locaux.

“Nous avons tout préparé”, a déclaré le ministre, ajoutant qu'”il y a des avions militaires de l’armée prépositionnés pour procéder à l’évacuation dès que les conditions seront réunies et qu’ils pourront atterrir” à Khartoum, ce qui n’est pas encore possible pour l’instant.

Selon lui, une soixantaine d’Espagnols seraient évacués, ainsi qu’une vingtaine d’autres personnes, dont des citoyens européens et des ressortissants de pays d’Amérique latine qui ont demandé à être évacués.

Pour faciliter ce processus dès qu’il y aura une “fenêtre d’opportunité”, le regroupement des Espagnols à l’ambassade est déjà en cours, a détaillé le chef de la diplomatie espagnole.

“Les conditions sont difficiles”, a-t-il admis, soulignant que les combats se poursuivent et que l’aéroport de Khartoum est fermé.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 400 personnes ont été tuées et 3.500 autres blessées depuis le début des combats samedi entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR).