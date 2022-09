Les Suisses votent en faveur de l’allongement de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans

Le oui l’a emporté de justesse avec seulement 50,6% des voix, selon les résultats définitifs publiés dimanche.

En revanche, une initiative populaire qui tentait de faire interdire l’élevage intensif, a été largement rejetée, avec 63% des votes contre.

Après deux tentatives avortées en 2004 et 2017, Berne a donc recueilli suffisamment de voix pour appliquer son plan destiné à “stabiliser” le système suisse d’assurance vieillesse, soumis à une énorme pression alors que l’espérance de vie augmente.

La partie la plus controversée de la réforme exige que, comme les hommes, les femmes travaillent jusqu’à 65 ans, avant de pouvoir prétendre à une pension à taux plein. Un an de plus qu’à présent.

Le Parlement avait approuvé l’année dernière les mesures clés de la réforme des retraites, qui comprennent également une hausse de la TVA (adoptée à 55% dimanche).