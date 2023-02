Les propos “affligeants” du président tunisien envers les migrants subsahariens sont d’une ’’violence inouïe’’ (ministre sénégalaise des AE)

La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aissata Tall Sall, a déclaré, dimanche, avoir une ‘’totale convergence de vues’’ avec son homologue des Comores, Dhoihir Dhoulkamal, dont le pays assure la présidence en exercice de l’Union africaine (UA), avec qui elle dit s’être entretenue sur les propos “affligeants” du président tunisien, Kaïs Saïed, à l’encontre des migrants subsahariens qui, selon elle, sont d’une ’’violence inouïe’’ et ont choqué plus d’un .

‘’Nous avons une totale convergence de vues sur la question qui s’est traduite par un communiqué publié’’, par le président de la conférence des ministres des Affaires étrangères de l’Union africaine, pour ‘’rappeler au gouvernement tunisien ses responsabilités de protéger et d’assurer la sécurité de tous les ressortissants africains sur son territoire’’, a dit Aissata Tall Sall dans une déclaration à la presse. Les propos de Kaïs Saïed à l’égard des migrants subsahariens sont d’une ’’violence inouïe’’ et ont choqué plus d’un, a affirmé la ministre sénégalaise en regrettant à cette occasion les ‘’propos affligeants’’ du président tunisien. Le dirigeant tunisien avait prôné des ‘’mesures urgentes contre l’immigration clandestine des ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne, affirmant que leur présence en Tunisie était source de violence, de crimes et d’actes inacceptables’’. Cependant, il a dit ‘’regretter avant de s’excuser pour ces propos’’, a tenu à rappeler Mme Aissata Tall Sall, précisant que ‘’la Tunisie est un pays africain membre à part entière de l’Union africaine’’. Elle a ajouté que l’Afrique est un continent où plusieurs races et ethnies cohabitent au sein d’un même pays. ‘’Notre pays, qui vient de quitter la présidence de l’Union africaine, a le devoir de le rappeler sans cesse à l’endroit de de nos populations et de nos peuples’’, a-t-elle lancé. La cheffe de la diplomatie sénégalaise a, par ailleurs, promis de prendre des mesures pour protéger et sécuriser les Sénégalais vivant en Tunisie, dans l’objectif, selon elle, de ‘’nous assurer de la protection et de la sauvegarde des intérêts de nos compatriotes’’. Dans un communiqué, le ministère sénégalais des Affaires étrangères a annoncé la mise en place d’une cellule de crise dont la mission est d’assurer, à partir de l’ambassade sénégalaise en Tunisie, la protection des Sénégalais établis dans ce pays d’Afrique du Nord. ‘’L’ambassadeur du Sénégal en Tunisie a été instruite de mettre en place une cellule de crise pour assurer la protection de nos ressortissants et de leurs biens’’, a indiqué le ministère dans ce communiqué Le ministère sénégalais des Affaires étrangères dit suivre de près la situation qui prévaut en Tunisie, relativement aux migrants d’origine subsaharienne.