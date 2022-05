Les prix du carburant bondissent aux Etats-Unis

Le prix moyen d’un gallon de diesel (3,78 litres) était de 5,296 $ dimanche, soit une hausse d’environ 4,3 % par rapport à la semaine précédente et près de deux fois plus qu’il y a un an.

Les prix de l’essence sont également élevés, s’établissant à 4,187 $ le gallon dimanche, soit une légère baisse par rapport au prix record de 4,331 $ atteint le 11 mars, selon l’AAA.

Bien que l’Américain moyen ressente les effets de la hausse du prix de l’essence à la pompe, le secteur du transport routier a été durement touché par la flambée du diesel.

Le coût élevé du diesel est partiellement répercuté sur les consommateurs sur tous les produits, de l’électronique à l’épicerie.

“Pour couvrir l’augmentation du coût du diesel, les camionneurs doivent augmenter les tarifs pratiqués pour le transport de marchandises. Cette augmentation est ensuite répercutée sur les consommateurs par le biais d’une hausse des coûts au niveau du détail”, a écrit Ron Faulkner, président de Faulkner Trucking et de la California Trucking Association, dans une tribune publiée la semaine dernière dans le Sacramento Bee.

L’inflation globale a atteint son plus haut niveau depuis quatre décennies en mars aux Etats-Unis, l’indice des prix à la consommation, qui mesure un large panier de biens, ayant bondi de 8,5 % par rapport à mars 2021.