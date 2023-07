Les préparatifs aux assemblées annuelles de la BM et du FMI vont bon train (Fettah)

Les dispositions prises pour accueillir les assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), prévues à Marrakech en octobre prochain, se déroulent à un “rythme très important”, a affirmé, mardi, la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah.

Dans sa réponse à une question orale sur “Les préparatifs pour réussir les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale abritées prochainement par le Royaume”, lors de la séance hebdomadaire de questions orales à la Chambre des conseillers, Mme Fettah a souligné qu’un espace d’une superficie de 25 hectares sera préparé pour accueillir cet événement de grande envergure, outre la mobilisation complète des aéroports, des hôtels et des moyens de transport au niveau national et local.

Ainsi, environ 12.000 chambres d’hôtel ont été réservées au niveau de la ville de Marrakech jusqu’à fin de la semaine dernière, a-t-elle fait savoir, ajoutant que le nombre total des participants à ces réunions devrait atteindre 14.000, dont 4.500 membres des délégations officielles qui représenteront 189 pays.

Par ailleurs, la ministre a noté que l’accueil par le Maroc de cette manifestation constituera une occasion importante de jeter la lumière sur les grandes réalisations ainsi que les réformes et progrès réalisés par le Royaume sous la conduite sage du Roi Mohammed VI, tout en mettant en exergue les opportunités d’investissement dont regorge le Maroc, et les résultats positifs de la coopération établie entre le Maroc, le FMI, la Banque mondiale et les autres partenaires.

Ces rencontres constituent un rendez-vous annuel réunissant des acteurs internationaux de haut niveau du monde de l’économie et de la finance, dans le but d’explorer des solutions aux défis à venir.