Les parlements belge et marocain à même de promouvoir les relations entre les deux royaumes (Eliane Tillieux)

»La Belgique et le Maroc entretiennent des relations distinguées sur tous les plans, et nos institutions parlementaires peuvent contribuer à les hisser à des niveaux supérieurs’’, a déclaré Mme Tillieux à la MAP, en marge d’une séance de travail avec une délégation de la Chambre des représentants, qui effectuent, jeudi et vendredi, une visite au parlement belge.

Cette visite, a-t-elle indiqué, offre l’opportunité d’échanger avec ses homologues marocains autour du modèle de bilinguisme du parlement fédéral belge.

Au programme de cette visite, la délégation marocaine tiendra des réunions avec des responsables à la Chambre des représentants, au Sénat et au Parlement de la région de Bruxelles-capitale.

La délégation, conduite par Mohamed Sibari, premier vice-président de la Chambre des représentants, est composée de Zina Idhli (Rassemblement National des Indépendants, RNI), Ilham Saqi (Authenticité et Modernité) et Hassan Ben Omar (RNI).