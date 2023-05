Les Parlements africains et arabes bien placés pour trouver des solutions aux défis communs (PM d’Eswatini)

S’exprimant à l’ouverture de la 10ème réunion consultative de l’Association des Sénats, Choura et Conseils équivalents d’Afrique et du monde arabe (ASSECAA), qui se tient à Ezulwini, au sud de la capitale d’Eswatini Mbabane, M. Dlamini a déclaré que les institutions législatives sont appelées à partager leurs expériences et à proposer des actions pratiques pour soutenir la paix et sortir les populations de la région de l’abîme de la pauvreté.

Il a indiqué que bien que la pandémie de la covid-19 semble s’être stabilisée, son impact est toujours présent. «Nous avons dû dévier des budgets nationaux pour lutter contre la pandémie, alors que de nombreux citoyens ont perdu leurs moyens de subsistance, entraînant une baisse des revenus fiscaux», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le responsable a souligné que le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine est venu aggraver cette situation en contribuant à l’augmentation des prix du carburant et des produits alimentaires.

En outre, M. Dlamini a mis en garde que la pandémie de choléra a fait une résurgence inquiétante durant les derniers mois dans plusieurs pays du continent africain, enfonçant davantage les populations dans la précarité.

Pour sa part, la présidente du Sénat du Royaume d’Eswatini, Lindiwe Dlamini, a relevé que l’ASSECAA est devenue une plateforme cruciale de dialogue et de coopération économique et politique entre l’Afrique et le monde arabe.

«Ce conclave arrive à un moment où nos régions sont confrontées à des crises mondiales sans précédent sur plusieurs fronts», a-t-elle fait constater, notant que les législateurs africains et arabes se sont réunis pour relever collectivement les défis et dénicher les opportunités qui se présentent dans cette région.

Elle a précisé que les pays africains et arabes sont bien dotés en ressources humaines et naturelles qui peuvent être exploitées dans la construction de blocs régionaux performants capables d’assurer le décollage économique.

La cérémonie d’ouverture de la 10ème réunion consultative de l’ASSECAA a été marquée par la présence notamment du président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, également président de cette organisation, ainsi que d’une pléiade de personnalités politiques africaines et arabes.

Cette rencontre de trois jours vise principalement à renforcer les bases d’une coopération entre les pays membres, ainsi qu’à débattre d’un certain nombre de questions et de sujets qui revêtent une importance capitale pour les parties africaine et arabe.

Ainsi, les travaux de ce congrès s’articuleront autour de deux thèmes principaux, à savoir “Les effets des crises internationales multiformes sur les économies africaines et du monde arabe” et “L’importance de l’économie verte dans le renforcement du développement en Afrique et dans le monde arabe”.

L’ASSECAA est une organisation parlementaire régionale qui a pour objectifs de soutenir les systèmes parlementaires bicaméraux dans les pays membres, ainsi que renforcer la coopération dans les domaines économique, politique, social et culturel entre les régions africaine et arabe et dans le monde en général.

Elle vise également à contribuer à l’approfondissement de la conscience des valeurs et des concepts démocratiques, encourager et protéger le rôle des organisations de la société civile et des droits de l’Homme et discuter des questions d’intérêt commun dans les sphères nationales et internationales, tout en adoptant des résolutions pratiques les concernant.