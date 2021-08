“Les femmes dans la politique Royale, 22 ans de réformes”, nouvelle parution du ministère de la Solidarité

“Les femmes dans la politique Royale, 22 ans de réformes” est l’intitulé d’un beau-livre publié récemment par le ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, dans le cadre de la commémoration du 22ème anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI, au Trône de ses Glorieux Ancêtres.

Ce livre revient en images sur plusieurs activités du Roi et des membres de l’Illustre Famille Royale et des portraits au féminin issus de différents horizons du Royaume. Il met en avant les importants acquis réalisés par la Femme marocaine durant les deux dernières décennies et ce, grâce à la ferme détermination du Roi Mohammed VI à conférer à la femme marocaine le rang qu’elle mérite, à lui rendre justice et à garantir tous ses droits.

La publication souligne que depuis son intronisation, le Roi a placé la cause de la femme au premier plan des réformes institutionnelles au Maroc, en menant un processus remarquable de modernisation du statut de la femme marocaine.

La concrétisation des acquis en faveur de la femme marocaine est le fruit de la vision éclairée du Souverain qui n’a eu de cesse d’oeuvrer en faveur de la promotion du rôle et de la place de la femme marocaine dans différents domaines, notamment à travers le soutien et l’encouragement de sa participation effective au processus de prise de décision et son implication dans la gestion de la chose publique, relève la publication.

Ce livre dresse les portraits de plusieurs figures féminines marocaines qui se sont illustrées dans plusieurs domaines aussi bien politique, économique, culturel que social au Maroc comme à l’étranger.

Paru aux éditions La Croisée des Chemins, “Les femmes dans la politique Royale, 22 ans de réformes” est une œuvre de 341 pages, divisée en 7 parties, à savoir : Les Femmes dans les réformes royales, Avènement de SM le Roi Mohammed VI – le nouvel élan-, La femme et le référentiel sociétal, Les avancées sociales, Sur la voie de l’autonomisation, Perspectives d’avenir et Portraits au Féminin.

Ce livre revient sur les réformes majeures entreprises au profit de la femme et qui ont porté sur ses droits culturels, sociaux, politiques et économiques, à travers notamment la promulgation du code de la famille, l’amendement de la Constitution du Royaume, la modernisation des lois électorales et la structuration du champ religieux.

Il souligne que la situation de la femme au Maroc a connu, sous le règne du Roi Mohammed VI, une révolution sereine et durable dans le cadre d’une dynamique sociétale et de développement inspirée et guidée par la ferme volonté du Souverain de réserver aux femmes marocaines, au même titre que les hommes, la place qu’elles méritent pour l’édification d’un Maroc fort et développé digne de ses citoyens des deux sexes.