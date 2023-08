Les exploits sportifs du Maroc, fruit de la persévérance et de l’impulsion royale (Claude Le Roy)

‘’Les exploits sportifs du Maroc et tout ce qui a été fait dans le Royaume depuis une quinzaine d’années ne sont pas le fruit du hasard, mais d’un programme complet de réflexion et de l’action d’un souverain qui mobilise tous les moyens’’, a déclaré le coach français à la MAP.

Claude Le Roy a salué la performance des Lionnes de l’Atlas au Mondial féminin, première équipe arabe à atteindre les 8ès de finale, ainsi que celle réalisée par le Maroc aux Jeux de la Francophonie (28 juillet-6 août à Kinshasa), qui a terminé à la première marche du podium.

Selon lui, ‘’ce n’est pas par hasard qu’on voit les Marocains émerger un peu partout. Il y a une direction technique nationale, un programme, un plan et un souverain qui mobilise tous les moyens”.

M. Le Roy, qui a entraîné pendant sa longue carrière plusieurs clubs européens et de nombreuses sélections africaines et arabes, a souligné, en ce sens, que derrière les succès du sport marocain, notamment dans le monde du football aussi bien masculin que féminin, se trouve une “volonté politique” de porter les sports au plus haut niveau et des investissements tous azimuts.

‘’Il y a eu un programme complet de réflexion, de progression, d’animation et des éducateurs de qualité, à l’image de l’Académie Mohammed VI de Football, qui produit un encadrement de très haut niveau”, a-t-il assuré.

Et d’insister qu’’’il n’y a pas de secret dans le football en particulier et les sports en général. Il faut travailler dans la patience, et, par la suite, les résultats arrivent. L’effort finit toujours par payer”.

D’après lui, ‘’ce que vit le football marocain est également le fruit de la patience, de la persévérance, de la qualité et de la bonne relation entre sportifs, staffs techniques et équipes dirigeantes”.

‘’La qualification des Lionnes de l’Atlas est à cet effet un véritable exploit, qui prouve la force morale et les qualités mentales de cette équipe, qui a déjà franchi des paliers, en se qualifiant à la finale de la Coupe d’Afrique’’, a-t-il soutenu.

Perdre 6-0 un premier match et réussir par la suite à se qualifier en enchaînant deux victoires est un “véritable exploit”, s’est félicité M. Le Roy, qui a loué la “qualité mentale incroyable” des joueuses marocaines.