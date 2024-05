Les Émirats Arabes Unis annoncent 10 milliards USD d’investissements au Pakistan

Cette annonce intervient suite aux entretiens tenus à Abou Dhabi entre SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, et Muhammad Shehbaz Sharif, Premier ministre pakistanais, autour du renforcement et soutien à l’économie pakistanaise et la promotion de la coopération entre les deux pays, a-t-on indiqué de source officielle.

Aussi, les entretiens entre les deux parties ont porté sur les divers aspects de coopération et d’action commune entre les deux pays, ainsi que les moyens de les renforcer, notamment dans les domaines économique, commercial et du développement, ajoute la même source.

Le premier ministre pakistanais a fait part de la volonté de son pays de renforcer et élargir les perspectives de la coopération avec les Emirats Arabes Unis, particulièrement en matière d’investissement.