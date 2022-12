Les échanges commerciaux sino-arabes en hausse (rapport)

Les échanges commerciaux entre la Chine et les pays arabes ont totalisé 319,3 milliards de dollars en 2022, représentant une hausse de l’ordre de 35,28 pc par rapport à 2021, selon un rapport publié à Beijing.

Le rapport sur la coopération sino-arabe, publié à l’occasion d’un forum tenu vendredi sur les moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux parties, a noté que les investissements directs entre la Chine et les pays arabes se sont chiffrés à 27 milliards de dollars en 2021.

Le forum, qui a vu la participation d’experts et d’opérateurs économiques, a été l’occasion de mettre en avant les efforts déployés par les pays arabes et la Chine en vue de développer leurs liens de coopération aussi bien dans les domaines traditionnels que dans les secteurs émergents. La coopération économique et commerciale représente la pierre angulaire des relations entre la Chine et les pays arabes, a indiqué Yu Zirong, vice-président de l’Académie chinoise du commerce international et de la coopération économique (CAITEC), lors du forum.

Depuis la création du Forum de coopération Chine-pays arabes en 2004, en particulier depuis la mise en place de l’initiative « la Ceinture et la Route », la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays arabes s’est développée de manière globale et a réalisé des résultats remarquables, a-t-il estimé.