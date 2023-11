Les Comités permanents du PAP se réunissent du 20 au 24 novembre

Les Commissions permanentes tiendront des réunions dans trois États membres différents de l’Union africaine (UA) : le Burundi, l’Éthiopie et l’Afrique du Sud qui abrite le siège du Parlement, précise le PAP dans un communiqué.

Entre autres points à l’ordre du jour de ces rencontres cruciales, les Commissions devraient se pencher sur l’état de la migration, des droits de l’Homme et des progrès de la Charte africaine de la démocratie et de la gouvernance (ACDEG).

Figurent également à l’ordre du jour de ces rencontres, la formation sur la diplomatie parlementaire, le contrôle et le plaidoyer, l’évaluation de l’actuel Plan stratégique du Parlement panafricain pour 2019-2023 et l’orientation stratégique du nouveau Plan stratégique pour 2024-2028.

Selon la même source, la ville de Bujumbura, au Burundi, doit accueillir les réunions de la «Commission de la santé, du travail et des affaires sociales», la «Commission des affaires monétaires et financières», la «Commission du genre, de la famille, de la jeunesse et des personnes handicapées» et la «Commission de la justice et des droits de l’homme».

Addis-Abeba, en Éthiopie, quant à elle, abritera les travaux de la «Commission de l’audit et des comptes publics (CAPA)», la «Commission des règles, privilèges et discipline», la «Commission des questions de commerce, des douanes et de l’immigration» et la «Commission de l’économie rurale, de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement».

La «Commission des transports, de l’industrie, des communications, de l’énergie, de la science et de la technologie», la «Commission de la coopération, des relations internationales et de la résolution des conflits» et la «Commission de l’éducation, de la culture, du tourisme et des ressources humaines» tiendront, pour leur part, leurs réunions à Johannesburg.

Le Parlement panafricain est une Assemblée consultative de l’Union africaine qui regroupe les députés des pays membres de l’Union africaine. Il a été créé en vertu de l’article 5 de l’Acte constitutif de l’UA et installé officiellement dans ses fonctions le 18 mars 2004.

Chaque État membre est représenté au sein du PAP par cinq parlementaires issus de la majorité et l’opposition, dont au moins une femme, élus ou désignés par leurs parlements ou organes législatifs nationaux.