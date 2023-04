L’énergie verte au centre du 2ème Sommet de la mer du Nord, le 24 avril à Ostende

Les chefs d’État et de gouvernement et les ministres de l’Énergie de neuf pays européens, ainsi que la Commission européenne, prendront part à cet événement qui a comme ambition d’exploiter tout le potentiel énergétique et industriel de cette zone “pour en faire la plus grande centrale d’énergie verte d’Europe”, a annoncé, jeudi, le cabinet du Premier ministre belge Alexander De Croo.

Le premier sommet du genre s’est déroulé en mai dernier à Esbjerg, au Danemark. La Belgique, le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas s’y étaient accordés pour coordonner leurs actions pour lutter contre la dépendance au gaz et aux énergies fossiles.

La première édition avait débouché sur une déclaration formalisant l’objectif des quatre pays de quadrupler leur capacité combinée de production d’électricité en mer, pour la faire passer à au moins 150 gigawatts (GW) d’ici 2050.

Le deuxième sommet connaîtra une participation élargie à neuf pays (l’Allemagne, la Belgique, la France, le Danemark, l’Irlande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni), avec pour objectif de transformer cette ambition en actions.

Une délégation d’une centaine de dirigeants d’entreprises et d’acteurs issus du secteur de l’énergie et des neuf pays participants est également invitée en vue de participer à la discussion, a affirmé le cabinet du Premier ministre belge.