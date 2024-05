Leipzig : Abdeljalil prend part au Conseil des ministres du Forum International des Transports

Dans son intervention à cette occasion, le ministre a notamment mis l’accent sur le domaine de la sécurité routière, soulignant le caractère critique de ce sujet à l’échelle mondiale.

Il a, dans ce sens, convié l’ensemble des pays membres du FIT à participer activement à la 4ème Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, qui se déroulera en février 2025 à Marrakech.

Lors de cette session, le Conseil des ministres a approuvé l’adhésion au FIT de la République dominicaine, du Sultanat d’Oman et de l’Arabie Saoudite. Il a également validé la candidature de la Tchéquie à la présidence du Forum International des Transports pour la période 2026-2027.

Par ailleurs, les ministres des pays membres européens du FIT ont adopté un projet de déclaration visant l’élargissement géographique du contingent multilatéral de la CEMT (Conférence Européenne des Ministres de Transports) aux membres non européens du Forum. Les autorisations CEMT permettent aux entreprises de transport bénéficiaires d’effectuer des transports internationaux par route entre les pays signataires de la CEMT.

A rappeler que le Maroc, qui avait présidé le FIT en 2022, a exprimé son souhait d’intégrer le système CEMT le 28 octobre 2021. Le Secrétariat du FIT a reçu la candidature officielle du Maroc au système CEMT le 8 février 2022.

L’adhésion du Maroc constituera une avancée majeure pour le secteur du transport routier international de marchandises marocain, ouvrant de nouvelles perspectives de croissance et de collaboration internationale.

Une délégation marocaine de haut niveau, conduite par M. Abdeljalil, prend part aux travaux du Sommet 2024 du FIT, placé sous le thème « Rendre les transports plus écologiques: Restons concentrés en temps de crise”.

La délégation marocaine, composée de représentants du ministère du Transport et de la Logistique et des établissements et entreprises publics sous tutelle, ainsi que d’autres départements ministériels et organismes publics et privés, participe aux différentes sessions ministérielles, aux tables rondes et aux conférences de cet événement, plus grand rassemblement mondial des ministres des transports et premier événement sur la politique des transports à l’échelle internationale.

De même, le Maroc participe à cette édition avec un stand consacré à la promotion de la 4ème conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, prévue du 18 au 20 février 2025 à Marrakech.