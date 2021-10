L’Égypte, la Grèce et Chypre signent un accord relatif à l’énergie électrique

“Au moment de diversification des sources énergétiques, l’Egypte pourrait devenir un fournisseur de courant électrique, qui sera surtout produit par le soleil et la Grèce deviendra une station de distribution vers l’Europe”, a affirmé le président chypriote Nicos Anastasiades.

De son côté, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a indiqué que “l’intention de cet accord était de renforcer la coopération énergétique”, soulignant “l’importance de la signature du protocole d’accord sur l’interconnexion électrique tripartite”.

“Cette interconnexion renforce la coopération et la sécurité énergétique non seulement entre ces trois pays mais aussi avec l’Europe” et “elle sera un moyen de transfert de quantités importantes d’électricité depuis et vers la Méditerranée orientale, selon une déclaration commune.

Les trois signataires ont également exprimé leur “intention de renforcer leur coopération en matière d’exploration et de transfert de gaz naturel, un catalyseur pour la stabilité dans la région”.