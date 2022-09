Législatives en Italie : L’extrême droite en tête (sondages)

Fratelli d’Italia a recueilli entre 22 et 26% des voix, tandis que ses partenaires de coalition, la Ligue d’extrême droite de Matteo Salvini et le parti conservateur Forza Italia de Silvio Berlusconi, ont récolté respectivement entre 8,5 et 12,5% et entre 6 et 8% des votes, selon le sondage de l’institut Opinio pour la Rai.

La parti démocrate a, pour sa part, décroché 17-21 % alors que le Mouvement Cinq étoiles a recueilli 13,5-17,5 % suivi de la Lega 8,5-12,5 %.

Le centre-droit obtiendrait ainsi 41-45%, soit 227-257 sièges à la Chambre et 111-131 au Sénat, contre 25,5-29,5% du centre-gauche, soit 78-98 sièges à la Chambre et au 33-53 au Sénat.

A 23h, 64,67 % % des électeurs éligibles ont voté, a indiqué le ministère de l’Intérieur sur son site Internet, contre 73,68% pendant la même période lors des législatives de 2018.

Plus de 51 millions d’Italiens, dont plus de 50% de femmes, étaient appelés aux urnes.

Pour cette année, l’âge du vote pour le Sénat est passé de 25 à 18 ans, alors que les électeurs ont voté, pour la première fois, un Parlement resserré, passant de 945 élus à 600 (400 députés et 200 sénateurs).