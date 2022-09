Législatives en Italie : les protagonistes

Giorgia Meloni

Favorite pour devenir la première femme chef de gouvernement de l’histoire de l’Italie, Giorgia Meloni est présidente du parti de l’extreme droite Fratelli d’Italia (FDI). Cette Romaine de 45 ans caracole en tête dans les enquêtes de popularité et sa formation est créditée d’environ 24% des intentions de vote aux législatives du 25 septembre, devant le Parti démocrate (PD, centre-gauche).

Née à Rome le 15 janvier 1977, Giorgia Meloni entre en militance à 15 ans dans les associations étudiantes classées “à droite”.

En 2006, elle devient députée et vice-présidente de la chambre. Deux ans plus tard, elle est nommée ministre de la Jeunesse dans le gouvernement de Silvio Berlusconi.

Elle fréquente alors assidûment les plateaux de télé. Sa jeunesse, sa témérité, ses formules font d’elle un bon personnage médiatique.Fin 2012, elle fonde Fratelli d’Italia et choisit de camper dans l’opposition.

Matteo Salvini

Matteo Salvini est le leader de la Ligue depuis 2013. Fort d’une base électorale élargie, son parti était le troisième plus voté aux élections politiques de 2018 et le premier au sein de la coalition de centre-droit.

Né à Milan le 9 mars 1973, M. Salvini est diplômé du Lycée classique de Manzoni. Jeune homme, il fréquente le centre social Leoncavallo.

En 1990, il rejoint la Ligue du Nord qu’il représente ensuite au conseil municipal de Milan, à la chambre des députés, au sénat mais aussi au parlement européen.

Le 1er juin 2018, il est nommé ministre de l’Intérieur et vice-président du Conseil des ministres du premier gouvernement de Guiseppe Conte, un exécutif né avec le soutien de la Ligue du Nord et du Mouvement 5 étoiles. Il a immédiatement déclaré que son objectif était de réduire le nombre d’immigrants illégaux en Italie et de faciliter leur rapatriement.

Giuseppe Conte

Giuseppe Conte, leader du Mouvement 5 Etoiles, a été à la tête du gouvernement italien de 2018 à 2021. Il était le premier à retirer en juillet une pierre à l’édifice du gouvernement d’unité nationale construit par Mario Draghi en refusant de lui voter la confiance.

Son parti est crédité de 13% des intentions de vote contre plus de 32% lors du scrutin précédent de 2018.

Le Parti démocrate (PD, centre-gauche), son partenaire dans le gouvernement Conte II, a refusé une alliance électorale avec le M5S, “coupable” d’avoir précipité la chute du gouvernement Draghi.

Né en 1964 à Volturara Appula, un village de 500 habitants dans les Pouilles (le talon de la botte italienne), Giuseppe Conte est le premier chef du gouvernement à être originaire du sud de l’Italie en trois décennies. Il a grandi auprès d’un père secrétaire de mairie et d’une mère maîtresse d’école à San Giovanni Rotondo.

Après des études de droit dans la capitale, l’avocat a enseigné le droit privé en Sardaigne, à Rome, à Florence et à Malte.

Enrico Letta

Secrétaire national du Parti démocrate (PD, centre gauche), ce juriste compte sur les 20% d’indécis, selon les sondages. Il a été président du Conseil des ministres pendant neuf mois en 2013.

Après avoir pris la tête du PD en décembre 2013, son grand rival, l’ambitieux Matteo Renzi, alors maire de Florence, fait voter en interne en février de l’année suivante une motion réclamant la formation d’un nouveau gouvernement. Mis en minorité au sein de son parti, Enrico Letta démissionne, aussitôt remplacé par Matteo Renzi.

Né à Pise le 20 août 1966, M. Letta a passé une bonne partie de son enfance avec sa famille à Strasbourg.

Président des jeunes démocrates de 1991 à 1995, il est nommé ministre des Affaires européennes en 1998 par l’ancien chef du gouvernement Massimo d’Alema, devenant à 32 ans le plus jeune ministre de l’histoire de la république italienne.

En 2004, il est député au Parlement européen, puis nommé en 2006 secrétaire du Conseil des ministres par le chef du gouvernement de l’époque, Romano Prodi.