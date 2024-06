Législatives au Royaume-Uni : Rishi Sunak dévoile le programme des conservateurs

« Nous, les conservateurs, nous avons un plan pour vous apporter la sécurité financière », a assuré le leader des tories dans un discours prononcé à Silverstone, dans le centre de l’Angleterre, alors que le slogan « un plan clair, une action audacieuse, un avenir sûr », était projeté sur un écran derrière lui. Selon lui, les gens qui travaillent doivent pouvoir « conserver une plus grande part de l’argent qu’ils gagnent et d’avoir le droit de choisir comment le dépenser ». Pour y parvenir, M. Sunak s’engage à de nouvelles baisses d’impôts, contrairement au Labour qui veut « prendre une plus grande part de votre argent ».

Il a dévoilé son projet de réduire les contributions sociales (National Insurance) de deux pence, ce qui la ramènerait à 6%. « Nous continuerons à réduire les impôts dans les années à venir, ce qui signifie que d’ici 2027, nous aurons réduit de moitié la cotisation à l’assurance nationale pour la ramener à 6%, soit une réduction d’impôt d’une valeur de 1.300 livres sterling pour le travailleur moyen », a-t-il soutenu.

De plus, plus de neuf travailleurs indépendants britanniques sur dix, soit quelque quatre millions de travailleurs, seront exemptés de cette taxe, a-t-il dit, estimant que cela renforcera la « culture d’entreprise » dans le pays. Cette annonce constitue « une nouvelle étape » dans le projet à long terme de son parti d’abolir cette taxe, qu’il a qualifié de double impôt sur le travail, d’ici la fin de la prochaine législature.

En ce qui concerne la crise de l’habitat, M. Sunak a indiqué que les conservateurs produiront 1,6 million de nouveaux logements au cours de la prochaine législature, en accélérant la construction sur les friches industrielles « et en supprimant les lois défectueuses de l’UE », ajoutant que son parti abolira le droit de timbre pour les primo-accédants, pour les biens d’une valeur maximale de 425.000 livres sterling. En conclusion de son discours, le Premier ministre a relevé que le Parti conservateur « réduira les impôts et l’immigration, protégera les retraites et adoptera une approche raisonnable de l’objectif de neutralité carbone.