L’économie de la zone euro retrouve des couleurs au 2ème trimestre 2021

Selon l’Office, l’économie de la zone euro renoue avec la croissance après deux baisses trimestrielles consécutives, grâce notamment à l’accélération des campagnes de vaccination contre le coronavirus et au relâchement des restrictions sanitaires.

Au cours du premier trimestre 2021, le PIB avait diminué de 0,3% dans la zone euro, sous l’effet des mesures de confinement édictées face à la troisième vague de Covid-19. Au dernier trimestre de 2020, le PIB avait reculé de 0,6%.

Pour l’ensemble de l’Union européenne, la hausse du PIB au deuxième trimestre a atteint 1,9%.

Parmi les États membres, le Portugal (+4,9%) a enregistré la hausse la plus importante du PIB par rapport au trimestre précédent, suivi de l’Autriche (+4,3%) et de la Lettonie (+3,7%), alors que la Lituanie (+0,4%) et la Tchéquie (+0,6%) ont enregistré les progressions les moins importantes. Les taux de croissance par rapport à l’année précédente ont été positifs pour tous les pays.

Cette reprise de l’économie de la zone euro s’est répercutée également sur le marché de l’emploi, le taux de chômage ayant nettement reculé en juin, touchant 7,7% de la population active, après 8% en mai. Quelque 14,9 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage dans l’UE en juin, dont 12,5 millions dans la zone euro.

Toutefois, le taux d’inflation annuel en zone euro a augmenté en juillet, à 2,2%, dépassant l’objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE).