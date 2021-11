Le variant Omicron nécessite une “action urgente” (G7)

“La communauté internationale est confrontée à la menace d’un nouveau variant hautement transmissible du Covid-19, qui nécessite une action urgente”, ont indiqué les ministres dans un communiqué commun à l’issue de la réunion.

Ce nouveau variant renvoie à l’importance stratégique d’assurer l’accès aux vaccins à tous les pays du monde et à fournir une assistance opérationnelle à l’ensemble des pays, ajoute le communiqué qui insiste également sur le fait de donner suite aux engagements en matière de dons de vaccin. En plus de lutter contre la désinformation sur les vaccins et de soutenir la recherche et le développement, les pays du G7 s’engagent “à continuer de travailler en étroite collaboration avec l’OMS et les partenaires internationaux pour partager l’information et surveiller Omicron”.

La nouvelle souche du coronavirus, initialement identifiée en Afrique du Sud, présente “un risque très élevé” au niveau mondial, a prévenu lundi l’Organisation mondiale de la santé.

La responsable technique de l’OMS sur la Covid-19, Maria van Kerkhove, a souligné que le variant présente un certain nombre de mutations préoccupantes, notant que des scientifiques du monde entier se sont mobilisés pour comprendre ses caractéristiques et contenir sa propagation.