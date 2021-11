La Chine va fournir à l’Afrique un milliard de doses de vaccins supplémentaires contre la COVID-19

“Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la Chine fournira à l’Afrique un milliard de doses de vaccins supplémentaires, dont 600 millions sous forme de dons et 400 millions sous d’autres formes comme la mise en place d’unités de production de vaccins”, a dit dans une allocution par visioconférence, à l’ouverture de la 8-ème conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), tenue à Diamniadio, à 30 km de Dakar, sur le thème ‘’Approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable, pour bâtir une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique dans la nouvelle ère’’.

“Nous devons poursuivre la lutte solidaire contre le Covid. Nous devons accorder la priorité à la protection de nos populations et combler le fossé vaccinal”, a ajouté le dirigeant chinois, qui a salué dans son discours “l’esprit d’amitié et de coopération” Chine-Afrique. Le président chinois a annoncé dans ce cadre l’envoi de 1.500 professionnels de santé et la réalisation de 100 projets sanitaires en Afrique.

Cet esprit “reflète l’expérience des deux parties dans le partage du bonheur et du malheur, et sert de source de force pour l’approfondissement des relations sino-africaines”, a poursuivi le président chinois.

Il a, en outre, souligné que la Chine et l’Afrique doivent s’en tenir à la coopération pour lutter contre la pandémie, approfondir la coopération pragmatique, promouvoir le développement vert, et sauvegarder l’équité et la justice.

La Chine et l’Afrique ont montré un exemple remarquable pour la construction d’un nouveau type de relations internationales, a souligné Xi Jinping, relevant que cette année marque le 65e anniversaire de l’inauguration des relations diplomatiques entre la Chine et les pays africains.

Au cours des 65 ans écoulés, la Chine et l’Afrique ont forgé une fraternité indéfectible dans la lutte contre l’impérialisme et le colonialisme, et se sont engagées sur une voie de coopération exceptionnelle dans la recherche du développement et du redressement, a dit le dirigeant chinois.

“Ensemble, nous avons écrit un chapitre splendide de solidarité face aux changements complexes, et nous avons montré un exemple remarquable pour la construction d’un nouveau type de relations internationales”, a-t-il déclaré, assurant que la Chine “n’oublierait jamais l’amitié profonde des pays africains”.

Il a indiqué, d’autre part, que la Chine travaillerait en étroite coopération avec les pays africains pour mettre en oeuvre neuf programmes. Ces programmes couvrent le secteur de la santé, la réduction de la pauvreté et le développement de l’agriculture, la promotion du commerce, la promotion de l’investissement, l’innovation numérique, e développement vert, le renforcement des capacités, les échanges humains et culturels, ainsi que le domaine de la paix et la sécurité.

La Chine mettra en place des centres conjoints sino-africains d’échanges, de démonstration et de formation sur les technologies agricoles modernes en Chine, a ajouté le dirigeant chinois, soulignant que la Chine encouragera les institutions et les entreprises chinoises à construire en Afrique des villages de démonstration pour la coopération sino-africaine en matière de développement agricole et de réduction de la pauvreté.

La cérémonie d’ouverture de ce forum a été marquée 0par les interventions par visioconférence des Présidents de la République Démocratique du Congo, de la République arabe d’Egypte, de l’Union des Comores, de la République sud-africaine, de la commission de l’Union Africaine et du Secrétaire général des Nations Unies.

Cette huitième conférence ministérielle réunit les représentants de la Chine et des pays africains ayant des relations diplomatiques avec Pékin.