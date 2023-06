Le transfert de Hakim Ziyech de Chelsea à Al-Nassr capote (The Guardian)

Le transfert de l’international marocain Hakim Ziyech de Chelsea à Al-Nassr pour un montant de 8 millions de livres sterling a échoué suite à la découverte d’un problème au genou lors de la visite médicale de l’ailier, a indiqué, vendredi, le quotidien britannique The Guardian. N’Golo Kanté, Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy ont déjà quitté Chelsea pour des clubs du championnat d’Arabie Saoudite et Ziyech devait également rejoindre Cristiano Ronaldo à Al-Nassr avec un contrat de trois ans à la clé, précise le journal.