Le SG du CCME, Abdellah Boussouf, reçoit des élus d’origine marocaine en mission d’observation des élections

Au lendemain de la tenue des élections générales au Maroc, le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), M. Abdellah Boussouf, a reçu jeudi à Rabat une délégation d’élus français d’origine marocaine en mission d’observation du scrutin du 8 septembre.

M. Boussouf a accueilli au siège du CCME les membres de la délégation de Dynamic Maroc (France), accrédités par le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) en tant qu’observateurs indépendants pour les élections législatives, régionales et locales de mercredi.

Dans son intervention devant la délégation, M. Boussouf a souligné que “ces élections, qui se sont déroulées dans un climat serein, ont affirmé que le choix démocratique fait par le Maroc est devenu irréversible”.

Pour le secrétait général du CCME, ce constat est confirmé par la présence d’élus d’origine marocaine en mission d’observation, ainsi que d’autres observateurs internationaux indépendants, “traduisant ainsi le degré de transparence et d’organisation qui donne une image honorable du Maroc”.

Concernant la présence de la communauté marocaine à l’étranger dans les programmes des partis en lice à ces élections, le Secrétaire général du CCME a regretté le peu d’intérêt que ces partis ont manifesté à cette question en comparaison avec les élections précédente.

Cette rencontre a également été l’occasion d’échanger sur les parcours et les expériences des élus d’origine marocaine sur des problématiques actuelles, notamment la migration marocaine en général et en France en particulier, le culte, l’identité, la participation politique et la montée de l’extrême-droite dans les scènes politiques et les médias occidentaux et leurs répercussions sur la communauté marocaine.

Lors de cet échange, l’apport de la communauté marocaine dans le développement du Maroc a aussi été évoqué, puisque cette dernière constitue un réservoir de compétences dans tous les domaines à même de contribuer efficacement aux grands chantiers du Royaume et de défendre les principes et la culture de leur pays d’origine à l’international.