Le Sénégal soutient de manière constante l’initiative d’autonomie au Sahara dans le cadre du respect de la souveraineté du Royaume du Maroc (ancien ministre des AE)

L’ancien chef de la diplomatie sénégalaise et l’un des signataires de l’ »Appel de Tanger » pour l’expulsion de la pseudo « rasd » des instances de l’Union Africaine, a rappelé la position constante du Sénégal par rapport à la question du Sahara, à l’occasion de la présentation samedi de ses deux ouvrages qui viennent de paraitre.

Le premier de ces deux ouvrages intitulé « De l’influence de la Pérestroïka sur les relations internationales » , est le mémoire de fin d’études présenté par l’auteur dans le cadre de sa formation à l’Ecole nationale d’administration et de la magistrature (ENAM). Le deuxième ouvrage que l’ancien chef de la diplomatie sénégalaise a fait paraître est intitulé « Recueil de discours à l’ONU » qui a été publié , avec Moustapha Niasse comme préfacier, un ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal et ancien président de l’Assemblée nationale. Outre ses fonctions de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, M. Mankeur Ndiaye a exercé comme ambassadeur respectivement au Mali et en France. Il avait déjà publié « Diplomatie 20 ans à la Place » (2018). Les deux publications ont été présentées lors d’une cérémonie de dédicace organisée, samedi à Dakar, en présence de nombreux officiels sénégalais et de l’Ambassadeur du Roi, M. Hassan Naciri.

« Concernant un dossier aussi important qui nous préoccupe, celui du Sahara, mon pays réaffirme son attachement à la consolidation des liens fraternels historiques entre tous les peuples du Maghreb et de l’Afrique, en général. Dans cet esprit, il conviendrait de décourager toutes formes de séparatisme et à cet égard, le Sénégal voudrait réitérer son soutien à l’initiative du Maroc d’accorder une large autonomie au Sahara dans le cadre du respect de la souveraineté du Royaume et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, pour une paix durable dans la région », a souligné l’ancien chef de la diplomatie sénégalaise dans un discours.

Les deux ouvrages visent à permettre au lecteur une immixtion dans les enjeux de la diplomatie sénégalaise dans un monde en pleine mutation, indique M. Ndiaye. Il considère que les concepts de Perestroïka et de Glasnost sont des » notions clés » qui fournissent » une grille de lecture rendant intelligibles les importants changements ayant débouché sur une nouvelle configuration de la carte géopolitique mondiale « . Le deuxième ouvrage est un recueil de 238 pages compilant les discours qu’il a prononcés au sein des instances de l’ONU en qualité de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, d’octobre 2012 à septembre 2017. Cet ouvrage contient aussi des discours de Mankeur Ndiaye en tant que Représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en République centrafricaine et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation dans ce pays (MINUSCA), de février 2019 à mars 2022. Selon lui, ce recueil de discours permet de » mieux comprendre la diplomatie sénégalaise au sein des Nations unies ».

« […] je pensais qu’il nous fallait de plus en plus des repères, et les Nations unies, c’est le lieu où s’harmonisent les efforts du monde à travers les discours des chefs d’Etat ou de leurs représentants, et moi aussi j’en ai fait », d’où l’utilité de ces discours « pour une bonne compréhension de la politique étrangère du Sénégal », a-t-il dit lors de cette cérémonie.