Le Sénégal parmi les dix meilleures destinations africaines pour le tourisme d’affaires (ministère)

Le Sénégal a été classé parmi les dix meilleures destinations africaines pour le tourisme d’affaires, indique un communiqué du ministère sénégalais de tutelle.

Connu pour sa stabilité et son attrait géographique, le pays ouestafricain se positionne en effet à la neuvième place dans le dernier classement de l’International Congress and Convention Association (ICCA), ajoute le communiqué.

Publié à la veille de l’ouverture du Salon IMEX, le plus grand salon international du Tourisme d’affaires, ce classement reconnaît les «efforts déployés» par le Sénégal pour attirer les événements internationaux. Ce résultat est le fruit de la connectivité exceptionnelle du pays, sa stabilité et sécurité reconnues, son dynamisme économique et son hospitalité authentique. Ces différentes caractéristiques font du Sénégal «une destination de choix pour les voyages d’affaires», indique la même source.

Le communiqué note que le Sénégal a gagné dix places dans le classement par rapport à la dernière évaluation significative avant la pandémie de Covid-19.

Cette progression résulte des «efforts de communication intensifs» sur la montée en gamme de l’offre touristique sur le segment MICE, un sigle utilisé dans l’industrie du tourisme d’affaires pour évoquer l’ensemble des activités et services liés aux événements professionnels au sens large.

La performance du Sénégal est due également à la «mise en place d’un réseau MICE» solide permettant d’accueillir de plus en plus d’événements internationaux.

Les autorités sénégalaises avancent que la stratégie de développement du tourisme d’affaires au Sénégal se poursuit avec la première participation du pays au Salon IMEX en Allemagne, qui se tient du 14 au 16 mai.

Le Sénégal est représenté à cet événement par l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique, la SOGIP, gestionnaire du Dakar Arena, du Centre des expositions de Diamniadio et du Stade Abdoulaye Wade, ainsi que par des agences DMCs et des hôtels 4 et 5 étoiles de Dakar et Mbour