“Le Sahara marocain aux yeux des artistes du monde”, sous les feux des projecteurs à Marrakech

Organisée par l’Association Casablanca des Beaux-arts, en partenariat avec l’Organisation mondiale pour l’unification des Sahraouis et le développement au Maroc, cette manifestation culturelle et artistique s’inscrit en droite ligne de la politique nationale visant la préservation de la culture et du patrimoine hassanis en tant que composantes essentielles de l’identité marocaine, plurielle et riche par la diversité de ses affluents.

L’un des moments forts de ce rendez-vous éclectique et riche en couleurs figure une exposition d’arts plastiques donnant à voir et à apprécier une série d’œuvres artistiques qui mettent en avant la richesse et la diversité de la culture hassanie et les traditions ancestrales de cette partie du territoire national, telles que transmises de génération en génération.

Pour favoriser l’échange et la rencontre, les initiateurs de cet événement culturel et artistique ont aussi organisé plusieurs conférences, des ateliers de peinture, et de sculpture en bois, en argile et en marbre, des visites dans les sites touristiques de Marrakech et de sa région, ainsi que des spectacles musicaux animés par des troupes folkloriques issues des provinces du Sud du Royaume et d’autres locales. Lors de cet événement, l’accent a été mis sur les formes artistiques et musicales riches et variées de ces provinces du Maroc, l’amour voué par leurs habitants à la poésie, ainsi que sur les multiples coutumes sahraouies, traditions et festivités particulières se rapportant aux différents aspects de la vie (la naissance, la circoncision, les fiançailles, le mariage), ou encore l’habit traditionnel. La première édition de ce Forum a été de même l’occasion de mettre en exergue les valeurs de générosité et d’hospitalité qui caractérisent les habitants des provinces du Sud du Royaume, et donc de focaliser sur les efforts déployés localement pour les sauvegarder et les faire revivre de génération en génération.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, la directrice du Forum, Mme Aicha Doukkali, a relevé que cet événement vise à s’ouvrir sur la culture hassanie, une composante essentielle de l’identité culturelle marocaine riche et plurielle, notant que cette édition a été rehaussée par la participation d’artistes issus du Maroc et de l’étranger, notamment des pays arabes tels que la Palestine, l’Egypte et les Emirats Arabes Unis (EEAU).

Dans ce cadre, elle a fait remarquer que les habitants des provinces du Sud du Maroc demeurent très attachés aux traditions ancestrales qu’ils ont héritées de leurs aïeux et dont ils sont porteurs et très fiers.

Dans une déclaration similaire, la présidente de l’Organisation mondiale pour l’unification des Sahraouis et le développement au Maroc, Mme Bouabad Touria, a indiqué que ce forum vise à s’ouvrir, à mettre en valeur et à faire connaitre la culture, les Arts et les traditions hassanis en tant que patrimoine immatériel de tous les Marocains et partie intégrante de l’identité culturelle marocaine unie. Ce forum se propose également de favoriser la rencontre, les échanges et le partage entre hommes des lettres, des arts et de la poésie issus du monde entier, a-t-elle poursuivi. L’événement a été couronné par l’organisation d’une soirée animée par la star de la chanson marocaine Saïda Charaf en plus de spectacles folkloriques mettant en valeur la richesse, la diversité et la singularité des traditions musicales locales et hassanies.