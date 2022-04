Le Royaume-Uni supprime les droits de douane pour l’Ukraine

“Les droits de douane sur tous les biens importés d’Ukraine seront maintenant réduits à zéro, et tous les quotas seront abolis”, a indiqué le gouvernement britannique dans un communiqué.

Cette mesure concerne notamment l’orge, le miel, les volailles et les tomates en boîte exportées par l’Ukraine vers le Royaume-Uni, a précisé la même source.

Le Royaume-Uni continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir l’Ukraine face aux conséquences de la guerre avec la Russie et contribuer à assurer la sécurité et la prospérité à long terme du pays et de son peuple, a déclaré la secrétaire au commerce international, Anne-Marie Trevelyan, citée dans le communiqué.

Dans la foulée, Londres a également interdit l’exportation vers Moscou de certains produits et technologies, notamment les équipements d’interception et de surveillance de communications.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’exécutif britannique a affirmé avoir sanctionné plus de 1.400 personnes et entreprises liées au Kremlin.