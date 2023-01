Le Roi Mohammed VI, une “voix très forte” contre le négationnisme, et pour la tolérance et la coexistence (ambassadeur des Etats-Unis)

Le Roi Mohammed VI s’est exprimé avec force contre le négationnisme et en faveur des idéaux de la tolérance au Maroc et dans le monde, a affirmé, dimanche soir à Casablanca, l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar.

“SM s’est exprimé avec beaucoup de force contre la négation de l’holocauste, et a soutenu et encouragé la tolérance et la coexistence au Maroc, dans la région et dans le monde entier”, a indiqué M. Talwar à l’occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP.

Sa Majesté le Roi a Mohammed VI continue à perpétuer “l’héritage fort” de feu SM le Roi Mohammed V et de feu SM le Roi Hassan II “en soutenant la tolérance, la coexistence et l’harmonie religieuse”, a dit l’ambassadeur américain à l’issue de cet évènement organisé sous le thème: “Mohammed V : Sauveur des juifs marocains pendant la Shoah”.

“C’est une occasion très solennelle”, a poursuivi M. Talwar, qui a regretté que “l’une des plus grandes tragédies de cette époque (l’holocauste) soit le fait que de nombreuses personnes, des millions de personnes, sont restées silencieuses, et ont laissé faire ce meurtre”.

Et de souligner, à cet égrad, que “le Maroc n’était pas indifférent à cette époque, grâce à Sa Majesté le Sultan Mohammed V, qui a joué un rôle essentiel dans la protection de la communauté juive du Maroc”, se réjouissant du fait que “l’héritage de SM le Sultan Mohammed V est très fort aujourd’hui”.

“C’est quelque chose que nous sommes très heureux de voir”, a noté M. Talwar, affirmant que les Etats-Unis sont “très fiers de se tenir aux côtés du Royaume du Maroc sur ce point”.

La journée de commémoration des victimes de l’holocauste a été co-organisée, au sein de la Synagogue Beth El, par le Conseil des communautés israélites du Maroc, l’Association Mimouna, et le Centre d’Information des Nations Unies en présence de plusieurs personnalités marocaines et étrangères.