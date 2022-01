Le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléances à la famille de feu Maati Jorio

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction et une vive émotion la nouvelle du décès de feu Maati Jorio, que Dieu l’entoure de Son infinie miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l’ensemble de leurs proches, ainsi qu’à ses amis, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle.

Le Souverain dit Se remémorer avec grande estime les qualités du défunt, son sincère patriotisme, son loyalisme et son dévouement au service de la Nation dans les différentes hautes responsabilités qui lui ont été confiées, que ce soit comme ministre, brillant ambassadeur dans nombre de grandes capitales ou encore les autres missions qu’il a accomplies en faisant montre de mérite et d’une remarquable compétence et en incarnant, constamment, un exemple de rectitude, de probité, d’humilité et de fidélité immuable au glorieux Trône alaouite et aux constantes et sacralités de la Nation.

Disant partager la peine de la famille du défunt suite à cette perte, le Roi implore le Très-Haut de le rétribuer amplement pour les services louables rendus à sa Patrie, de l’entourer de Sa sainte miséricorde et d’accorder patience et réconfort à sa famille.