Le RNI tient à Saïdia son congrès régional de l’Oriental

Lors de la séance inaugurale de ce congrès, l’accent a été mis sur les efforts déployés par la parti au sein du gouvernement pour répondre aux besoins des citoyens et donner une forte impulsion socio-économique, conformément aux objectifs du programme gouvernemental.

Le coordinateur régional du parti, Mohamed Aujjar, a souligné que ce congrès, le dernier en date des congrès régionaux organisés par le RNI, constitue une opportunité pour communiquer avec les militants, les élus et les responsables du parti dans la région, en vue de resserrer les rangs, se concerter et discuter des conditions économiques et sociales du pays et de la région en particulier.

Dans une déclaration à la chaîne d’information M24 de la MAP, M. Aujjar a indiqué que malgré les contraintes et les difficultés liées au contexte international, le RNI, dans le cadre du programme gouvernemental, tiendra ses promesses, considérant ce congrès comme une occasion d’expliquer les stratégies et les mesures prises par le gouvernement pour remplir ces obligations.

Pour sa part, Mohamed Sadiki, membre du bureau politique du parti, a souligné que ce congrès, qui a vu la participation d’environ 500 militants, est “une nouvelle étape dans la voie du développement adopté par le parti depuis son congrès national” et sera l’occasion de lancer de discussions “très importantes” sur le développement de la région.

Il a ajouté que ce congrès a été marqué par des échanges avec les élus du parti au sein des collectivités locales, du parlement, du conseil de région et du bureau politique, sur l’action du gouvernement et les moyens de mise en œuvre des grands chantiers au niveau de la région.