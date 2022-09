Le renforcement du partenariat au cœur d’échanges entre le gouvernement gabonais et les CCE français

L’ensemble des partenariats liant le Gabon et la France, en l’occurrence, ceux impactant de manière significative le Plan d’accélération pour la transformation (PAT), figurait au centre d’une réunion d’échange et de partage entre les membres du gouvernement gabonais et les Conseillers du commerce extérieur français (CCEF).