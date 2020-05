Le rapatriement des 27.821 Marocains ne se résume pas à une action technique, selon un diplomate

le diplomate a également précisé que le “rapatriement n’est pas une action technique, qui se résume à la réquisition ou l’affrètement d’avions, ou l’obtention d’autorisation de survol ou d’atterrissage”,

“C’est une opération complexe, qui nécessite l’implication de plusieurs intervenants. On ne doit jamais perdre de vue l’objectif majeur qui a animé la décision initiale celle de préserver la santé de nos concitoyens et de lutter contre la propagation de la pandémie”, a-t-il ajouté.

M. Basri a tenu à préciser que la date du 20 mai est une date importante du fait qu’elle permettra une vision claire et les décisions qui seront ainsi prises ou annoncées seront aussi importantes que cruciales à cet égard.

“Le Maroc a décidé que le confinement se fera jusqu’au 20 mai, il faut que nous attendions. Quelques jours nous séparent de cette date, on doit rester optimistes”,a-t-il expliqué, rappelant que les citoyens marocains bloqués à l’étranger bénéficieront d’un traitement sur le même pied d’égalité et sans distinction aucune pour leurs rapatriements.

M. Basri a souligné que les dispositifs d’alerte et de suivi mis en place aussi bien au ministère qu’auprès des Ambassades et Consulats, “permettent d’avoir un suivi permanent et direct notamment des différentes doléances, signalements ou revendications de nos concitoyens bloqués à l’étranger, afférentes à leurs conditions de séjour, et de répondre de manière adaptée.”

A ce titre, il a indiqué qu’en plus d’un contact régulier eavec l’ensemble de nos compatriotes bloqués, les ambassades et consulats prennent en charge plus de 5.704 personnes. Soit l’ensemble des Marocains qui ont exprimé ce besoin de prise en charge”.

Et de conclure que “l’effort des autorités publiques marocaines sera maintenu et soutenu jusqu’à ce que les compatriotes soient rentrés chez eux”.