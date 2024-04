« Le projet réformiste au Maroc : entre dialectique d’imitation et de modernisation 1830-1912 », nouvelle publication du chercheur Abdellah El Haddad

Cet ouvrage, qui s’inscrit dans le cadre des publications documentaires pour l’année 2023 du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, vise à soutenir les efforts de recherche historique en vue d’enrichir la mémoire nationale, indique le Haut-commissariat dans une note de présentation.

Cette nouvelle publication a pour objectif de mettre en évidence la spécificité du discours réformiste modernisateur au Maroc, étant donné que les productions intellectuelles de l’élite marocaine, « Ahl al hal wal-‘akd » (les gens qui lient et délient), ont été façonnées par trois facteurs, selon la littérature historique marocaine.

Il s’agit de la situation intérieure du Maroc en premier lieu, puis les interactions avec le monde européen occidental, et enfin l’ouverture aux expériences et projets de l’élite arabe orientale en troisième lieu, précise-t-on.

Afin de clarifier le sujet et cerner ses détails ainsi que ses thèses et données, Abdellah El Haddad a réparti sa recherche en sept chapitres.

Le premier traite du concept de réforme, de ses contextes et ses significations dans le cadre culturel arabo-musulman. Quant au deuxième, il étudie l’élite intellectuelle marocaine en termes de formation, tandis que le troisième porte sur les productions de l’élite intellectuelle, de ses genres et ses classifications.

Dans le quatrième chapitre, le chercheur s’arrête sur des exemples de projets présentés par l’élite intellectuelle marocaine et les contextes ayant généré ce flot de projets.

Quant au cinquième chapitre, il est consacré à l’étude de projets de réforme économique et financière, tandis que le sixième aborde la réforme administrative et politique pendant cette période.

Au niveau du septième chapitre, le chercheur se livre à une étude comparative de la vision de l’élite orientale sur ses projets de réforme et celle de l’élite marocaine qui a traité la question de l’éducation.

Ce travail académique, avec son contenu scientifique et documentaire solide, se veut une référence d’une importance capitale et indispensable pour toute recherche sur l’histoire de la pensée réformiste au Maroc au cours de la seconde moitié du 19è et du début du 20è siècles, ajoute la note de présentation.