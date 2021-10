Le prix Marcel Duchamp 2021 décerné à la Française Lili Reynaud Dewar

Le Prix Marcel Duchamp a été décerné, lundi, à l’artiste française Lili Reynaud Dewar, pour une installation vidéo chorale en hommage au cinéaste et écrivain Pier Paolo Pasolini, ont annoncé les organisateurs.

Créé en 2000 par Gilles Fuchs, président fondateur de l’Adiaf (Association pour la diffusion internationale de l’art français), le Prix Marcel Duchamp a pour ambition de mettre en lumière le foisonnement créatif de la scène française du début du XXIème siècle et d’accompagner les artistes dans leur parcours international.

Chaque année, ce prix de collectionneurs distingue un lauréat parmi quatre artistes français ou résidant en France, travaillant dans le domaine des arts plastiques et visuels : installation, vidéo, peinture, photographie, sculpture, performance.

Lili Reynaud Dewar est une artiste plasticienne dont la pratique se nourrit de l’histoire des cultures militantes et alternatives qu’elle a notamment pu convoquer à travers des figures comme Joséphine Baker, Guillaume Dustan, Jean Genet, Sun Ra ou Cosey Fanni Tutti.

Son œuvre prend principalement la forme de performances, de sculptures, de vidéos et d’installations. À l’occasion du prix Marcel Duchamp, son projet Rome, 1er et 2 Novembre 1975, initié en tant que pensionnaire à la Villa Médicis, revient sur les derniers jours du cinéaste et écrivain Pier Paolo Pasolini, de sa dernière interview à son assassinat.

Une vingtaine de proches de l’artiste y incarnent le cinéaste et le jeune Giuseppe Pelosi dans une installation vidéo chorale, glissant du destin du réalisateur aux parcours de celles et ceux qui lui redonnent aujourd’hui corps.

Lili Reynaud Dewar a mené des études de danse classique au conservatoire de la Rochelle, de droit public à la Sorbonne, avant d’intégrer l’École régionale des beaux-arts de Nantes et la Glasgow School of Arts. Son travail a fait l’objet d’expositions personnelles à Asakusa (Tokyo, 2018), au Museion de Bolzano (2017), à la Kunstverein de Hambourg (2016), au New Museum (New York, 2014) et au Magasin (Grenoble, 2012).

Ses œuvres ont aussi été présentées dans des salles de spectacle comme le Tramway Theatre (Glasgow, 2009) et le Théâtre des Amandiers (Nanterre, 2016). L’artiste a également participé à de nombreuses expositions collectives, au Palais de Tokyo (2019), à la Haus der Kulturen der Welt (Berlin, 2019), dans le cadre du Okayama Art Summit (2019), de la 56e biennale de Venise (2015) et de la biennale de Berlin (2010).

Ses œuvres ont intégré de nombreuses collections, du Centre Pompidou, de la Fondation Pinault, du Cnap, du Capc, de plusieurs Frac, du Belvedere 21 (Vienne), du CA2M de Madrid, et de la K11 Art Foundation (Hong Kong).

Comme chaque année depuis 2016, les quatre artistes sélectionnés – la lauréate mais aussi les Français Isabelle Cornaro, Julian Charrière, et Julien Creuzet – exposent leurs œuvres pendant trois mois au Centre Pompidou, à Paris.