Le président turc attendu lundi aux Emirats arabes unis

Au cours de cette visite, M. Erdogan aura des entretiens avec le prince héritier d’Abou Dhabi, SA Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyane, axés sur les moyens à même d’approfondir la coopération bilatérale, précise la même source, citant un communiqué de la Direction des communications de la présidence turque.

Les deux parties échangeront également leurs points de vue sur les développements régionaux et internationaux dans le but d’établir et de maintenir la paix et la stabilité dans la région, souligne la même source.

Cette visite sera en outre marquée par la signature de douze accords bilatéraux portant notamment sur les domaines des investissements, de la défense, des transports, de l’agriculture, de la santé et des médias, ajoute Anadolu.