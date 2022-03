Le président tunisien annonce la dissolution du Parlement

“J’annonce aujourd’hui en ce moment historique la dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple pour préserver l’Etat et ses institutions et pour préserver le peuple tunisien”, a déclaré M. Saied dans une vidéo diffusée par la présidence.

Cette annonce, faite lors d’une réunion du “Conseil de sécurité nationale”, intervient après la tenue dans la journée d’une session virtuelle par des députés pour rejeter des mesures exceptionnelles prises le 25 juillet par le chef de l’Etat tunisien.

Cette annonce est survenue après que le ministre de la Justice a ordonné l’ouverture d’une enquête contre des membres du Parlement, accusant ceux-ci de “conspirer contre la sécurité de l’Etat”.

Cent-vingt députés tunisiens ont bravé mercredi la suspension du Parlement en organisant une séance virtuelle au cours de laquelle ils ont voté pour annuler les mesures exceptionnelles décidées par M. Saied depuis le 25 juillet.

Les députés, dont des élus d’Ennahdha et des indépendants, ont appelé en outre à l’organisation d’élections législatives et présidentielle anticipées pour sortir de la crise politique et socio-économique.