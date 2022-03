Bourita s’entretient avec le président du groupe d’amitié France-Maroc au Sénat français

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, M. Cambon a exprimé sa joie “de retrouver cette relation interparlementaire de laquelle nous avons été privés depuis près de deux ans à cause du covid”.

“La France et le Maroc entretiennent une relation absolument privilégiée, qui mérite d’être régulièrement revisitée pour être nourrie à la faveur des événements et des crises qui se posent”, a-t-il souligné, mettant l’accent sur l’importance du groupe d’amitié France-Maroc, “un élément moteur et positif pour le développement de la relation, quel que soit le contexte”.

S’agissant du dossier du Sahara marocain, M. Cambon a indiqué qu’à la suite des déclarations espagnoles et allemandes, “des évolutions doivent intervenir” du côté français.

M. Cambon, également président de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat français, a réitéré son soutien au Royaume, “en tant que parlementaire et ami du Maroc”.

Au cours de cet entretien, “nous avons abordé la crise ukrainienne”, a-t-il ajouté, mettant en avant l’importance de “la solidarité franco-marocaine pour faire face à tous les débordements que la crise va entraîner”.